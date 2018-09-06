В Петербурге расследуют отравления после банкета в Константиновском дворце

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Настоящая эпидемия массовых пищевых отравлений, захлестнувшая Петербург в летний период 2018 года, к осени добралась до особо охраняемых объектов.

Роспотребнадзор проводит санитарное расследование по факту заболевания людей, посетивших банкет в Константиновском дворце. Напомним, здесь находится резиденция «Дворец Конгрессов», подчиняющаяся управлению делами президента РФ и охраняемая ФСО. Во дворце проходят международные форумы и конгрессы, а также корпоративные мероприятия.

Как сообщили 6 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, зафиксировано по меньше мере 11 случаев отравления среди сотрудников ЗАО «П.Р. Русь», которые присутствовали на банкете в Константиновском дворце, а также принимали пищу в ресторане «Гимназия» и Большом петербургском цирке. Где именно произошло отравление, сейчас устанавливается. Госпитализированы в инфекционную больницу четыре человека. Случаи отравления имели место в период с 31 августа по 5 сентября.

«В отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в ресторане «Гимназия», а также кейтеринговых компаний, осуществлявших организацию питания, управлением проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В ходе расследований выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — заявили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования будут изучены пробы сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, а также воды, и смывы с посуды и кухонного оборудования.

Издание «Доктор Питер» отмечает, что на симптомы гастроэнтерита пострадавшие пожаловались вечером 30 августа, на следующий день после банкета в Константиновском дворце. По предварительным данным, у заболевших выявили сальмонеллез. В Роспотребнадзоре этот диагноз пока не подтверждают.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа произошло массовое отравление участников молодежного конгресса «Росатома» в гостинице «Park Inn Прибалтийская». Отравились около 30 человек, один был госпитализирован. Причиной заболевания назван норовирус.

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Массовое заболевание гепатитом А произошло в конце августа на петербургских автозаводах Nissan и Toyota. Заболели десятки человек. Причиной стали нарушения в работе компании, организовавшей питание на обоих предприятиях.

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В конце июля массовое отравление произошло на круизном речном теплоходе «Лунная соната», возившем туристов из Петербурга по Ленобласти и Карелии. Пострадали более 150 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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