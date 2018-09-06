Порошенко призвал создать комиссию по расследованию химвыброса в Армянске

Киев, , 17:42 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поручил создать международную комиссию по расследованию причин «экологической катастрофы в Армянске (Крым)». Об этом Порошенко заявил 6 сентября во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Президент Украины озвучил данные украинской разведки, согласно которым, «экологическая катастрофа стала следствием обстрела завода «Титан», который произошел в результате военных учений ВС РФ».

При этом Порошенко поручил подготовить условия для оздоровления детей из Армянска в Херсонской области.

«Причиной экологической катастрофы, которая случилась на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, по некоторым источникам, стали тренировки российских военных. Необходимо создать международную комиссию и прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию в Украине», — заявил Порошенко.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий призвал международные организации направить в Крым «международную мониторинговую миссию», чтобы она дала независимую оценку экологической катастрофе.

«Призываю международные организации, в первую очередь экологов и других международных партнеров, направить в оккупированный Крым независимую международную мониторинговую миссию», — сказал Парубий, выступая в Раде.

Ранее, 5 сентября, главное разведывательное управление Украины проинформировало, что «российские войска провели учения вблизи титанового и содового заводов в Крыму. При этом снаряды повредили резервуары с ядом и химическими отходами». Минобороны Украины обвинило Россию в сокрытии причин происшествия и ее последствия.

Как сообщалось, издание «Крыминформ» сообщало, что в ночь с 23-го на 24 августа жители Армянска заявили о выбросе неизвестного вещества в атмосферу. Через несколько дней премьер Крыма Сергей Аксенов уточнил, что выброс произошел на местном заводе «Титан». Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко заявлял об испарении химических веществ из кислонакопителей ООО «Титановые инвестиции». Только в сентябре власти Крыма начали эвакуацию детей из Армянска.

Напомним, в сентябре в поселковом совете Каланчака в Херсонской области Украины сообщили, что химические выбросы из Армянска дошли до них. В Каланчакском и Чаплинском районах Херсонской области работает четыре бригады медиков. Они осмотрели 320 человек, в том числе 270 детей. Ларингит и слезоточивость обнаружили у 20-ти детей.

По словам начальника управления охраны здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко, все больные дети будут доставлены медицинским транспортом в Херсон и госпитализированы в Херсонскую детскую областную больницу, где их обследуют, поставят диагноз и будут лечить.