В Тюменской области судят гендиректора за хищение 1,2 млн из госпрограммы

Тюмень, , 17:31 — REGNUM В Тюменской области будут судить руководителя сельскохозяйственной организации, обвиняемого в хищении более 1,2 млн рублей из средств госпрограммы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По правилам Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 гг. и до 2020 г.», её участниками могут быть лица, состоящие в браке, в возрасте не старше 35 лет, и хотя бы один из членов семьи должен трудиться в АПК или в бюджетном сельском учреждении. Кроме того, участники программы должны иметь денежные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Как полагает следствие, 59-летний директор ЗАО «Маяк», зная порядок получения социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья, изготовил фиктивный трудовой договор на молодого зятя. Якобы он трудится рабочим в сельхозпредприятии. Фиктивным был и договор займа на сумму 500 тыс. рублей, которые якобы получил зять на строительство дома. С документами он отправил молодого родственника в администрацию района. А тот якобы не знал, что его используют втёмную.

По фиктивным документам была выдана социальная выплата на строительство жилого дома в сельской местности на сумму более 1,2 млн рублей. Махинация обнаружилась при проверке.

Директор ЗАО «Маяк» сейчас обвиняется по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Санкция данной статьи подразумевает до 10 лет лишения свободы свободы со штрафом в миллион рублей.