МЧС не нашло погибших животных и птиц в зоне химвыброса в Крыму

Армянск, Крым, , 17:19 — REGNUM Сотрудники МЧС опровергли информацию о якобы обнаруженных трупах птиц и животных в зоне химического выброса на севере Крыма. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба в Армянске 6 сентября.

Замначальника ГУ МЧС по Республике Крым Алексей Фридман сообщил, что специалисты ведомства продолжают работу по специальной обработке дорог и поверхности зданий, растений водой. Фактов гибели животных в районе Армянска спасатели не выявили.

«Хочу ответить на обращения граждан, что якобы есть какие-то погибшие животные и птицы. Таких фактов не выявлено», — сообщил Фридман.

Как сообщало ИА REGNUM, о химическом выбросе в городе Армянске на севере Крыма стало известно 24 августа. По данным на 5 сентября 58 человек обратились к медикам, четверо были госпитализированы. С 4 сентября в Армянске объявлены двухнедельные каникулы в школах и дошкольных учреждениях, детей вместе с учителями и родителями отправляют в санатории и лагеря Крыма. При этом власти подчеркивают, что мера предупредительная.

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