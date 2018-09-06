Число жертв землетрясения на Хоккайдо превысило десять человек

Саппоро, Япония, , 16:34 — REGNUM После землетрясения, произошедшего на японском острове Хоккайдо, установлена гибель пяти человек, и еще шестеро пострадавших пребывают в состоянии клинической смерти, сообщает 6 сентября телеканал NHK.

По информации телеканала, 32 человека считаются пропавшими без вести, порядка 300 жителей острова получили различные травмы.

На острове Хоккайдо проводится спасательная операция, в которой участвуют 20 тысяч человек. Множество домов и дороги на многих участках повреждены. Подземные толчки спровоцировали оползни. До сих пор закрыт аэропорт в Саппоро.

Масштабы разрушений и число пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в 21:08 мск на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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