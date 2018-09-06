На Кубани гендиректор УК украл 39 млн рублей и получил два года колонии

Новороссийск, Краснодарский край, , 15:54 — REGNUM В Краснодарском крае приговор вынесен в отношении генерального директора одной из управляющих компаний — мужчина признан виновным в хищении 39 млн рублей, из-за чего 24 тысячи жителей остались без горячей воды. О вынесении приговора 6 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал 51-летнего экс-директора УК виновным в злоупотреблении полномочиями.

Как установлено судом и следствием, мужчина, который работал в должности гендиректора АО «Новороссийская управляющая компания», в 2014 году получил от населения в качестве оплаты выставленных счетов за тепло и горячую воду более 380 млн рублей. Однако до поставщика, теплоснабжающей организации АО «АТЭК», дошла лишь часть суммы — 342 млн рублей. В свою очередь, из-за скопившихся долгов, поставщик тепла не смог вовремя расплатиться с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Газовщики в итоге в апреле и мае 2014 года приостановили поставки природного газа на котельные. 24 тысячи жителей Новороссийска, а также пять муниципальных объектов социальной инфраструктуры на это время остались без горячей воды.

Подсудимого суд признал виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд наложил запрет на совершение регистрационных действий на имущество ООО «Кубанская управляющая компания», учредителем которой является осужденный. Приговор в законную силу пока не вступил.