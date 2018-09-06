Ряд военнослужащих Южного Судана получил сроки за военные преступления

Джуба, , 15:41 — REGNUM Десять военнослужащих из Южного Судана были приговорены к серьезным тюремным срокам, вплоть до пожизненного заключения за особо тяжкие преступления, сообщает 6 сентября Anadolu.

Преступники совершали убийства, грабежи, а также насилие над сотрудниками, занимающимися гуманитарной помощью.

«Некоторые военнослужащие, обвиненные в убийстве журналиста, были приговорены к пожизненному сроку. Другие, виновные в изнасиловании, получили семь и 14 лет тюрьмы», — заявил бригадный генерал Найт Бриано.

Напомним, в июле 2016 года в разгар гражданской войны правительственные войска одержали победу над оппозицией в сражении у столицы Джубы. Тогда же произошло нападение на сотрудников гуманитарных организаций, подвергшихся изнасилованию.

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