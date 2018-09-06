В Воронежской области опекун трех заживо сгоревших инвалидов получила срок

Воронеж, , 15:36 — REGNUM В Воронежской области вынесен приговор по делу в отношении работницы местного психоневрологического интерната — она признана виновной в смерти трех пожилых женщин, находившихся под ее опекой. Об этом ИА REGNUM 6 сентября сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Женщина, являющаяся уборщицей БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат», получила опеку над тремя пожилыми пациентками этого интерната. По данным следствия, в 2016 году она забрала престарелых женщин, страдающих психическими заболеваниями к себе и поселила их во времянке рядом со своим домом, дверь этой времянки она запирала на металлический засов. При этом мотивом решения, подчеркнули в следственных органах, стала пенсия подопечных, которую обвиняемая решила оставлять себе в качестве оплаты за уход.

В феврале 2018 года во времянке произошел пожар. Беззащитные пожилые женщины не смогли самостоятельно покинуть комнату, так как та оказалась заперта, и в результате погибли.

Сама обвиняемая полностью признала свою вину, дала подробные показания. Суд назначил ей наказание в виде трех лет четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исполнение наказания отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе воронежский суд вынес решение по другому громкому делу — о гибели 23 пациентов Новохоперского психоневрологического интерната в декабре 2015 года.

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