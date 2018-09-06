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В Перми арестован серийный насильник женщин

Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в том, что на протяжении семи лет насиловал одиноких женщин на улицах столицы Прикамья

Пермь, 6 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  В Перми задержан 44-летний житель Удмуртии, которого обвиняют в серии изнасилований женщин. Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, мужчина совершал преступления в течение семи лет. На улицах Перми он насиловал одиноких женщин. Фигуранту вменяют четыре эпизода в отношении взрослых пермячек и инкриминируют преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

Изнасилования совершались с 2011 года по август 2018 года в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города. Для нападений на одиноких женщин мужчина использовал ночное время.

На протяжении длительного времени преступления оставались нераскрытыми. Не исключено, что в ходе расследования уголовного дела будут выявлены новые эпизоды преступлений и причастность к ним фигуранта.

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Сексуальные маньяки
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