Задержанных в Костроме таджикистанцев могут посадить на 20 лет

Кострома, , 15:28 — REGNUM В Костроме задержано трое таджикистанцев с наркотиками на общую сумму около 1,5 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Их могут посадить в тюрьму на 20 лет по обвинению в незаконном сбыте наркотиков.

Как передает областное телевидение обвиняемые сбывали на территории региона героин. По словам заместителя начальника областного Управления по контролю за оборотом наркотиков Валентина Каверина, «все трое въехали на территорию Костромской области легально […] по паспортам республики Таджикистан, имели регистрацию, имели все необходимые документы, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории нашего региона».

По данным оперативников мужчины 28, 33 и 30 лет закладывали свертки с героином по всему городу и продавали его «бесконтактным способом»: получив от клиентов предоплату в 2 тысячи рублей за дозу, отправляли им адрес и ориентир, где взять наркотик. Полицейские изъяли у обвиняемых 143 расфасованные дозы и большие свертки с наркотиком. Их общий вес — 750 граммов, а стоимость — около 1,5 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено 17 уголовных дел.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Кологривском районе Костромской области задержали 2 костромичей, которых обвиняют в выращивании конопли. Один из обвиняемых выращивал 73 куста конопли на опушке леса, второй — 15 кустов на приусадебном участке. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Полицейские выясняют, кому и в каких объемах продавался наркотик.

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