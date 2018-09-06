В Тамбове из цирка сбежали пони и верблюды

Тамбов, , 15:11 — REGNUM В Тамбове из цирка, который приехал в город на гастроли, сбежали два верблюда и пони. Видеозаписи, на который видно, как животные гуляют по городу, опубликовали тамбовчане в социальных сетях. Позже животных поймали, от прогулки по городу они не пострадали.

Как сообщило РИА Новости, животные сбежали из цирка-шапито «Арена-Ягуар» утром 6 сентября. В их возвращении пришлось участвовать дрессировщику.

«Они пойманы, они на месте. Все нормально. С животными все хорошо, никто не пострадал. Они никому не причинили никакого вреда», — цитирует агентство представителя цирка.