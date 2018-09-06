Четверг, 6 Сентября 2018 года
16:22:08 МСК

В Тамбове из цирка сбежали пони и верблюды

Происшествия

Животные уже пойманы

Тамбов, 6 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  В Тамбове из цирка, который приехал в город на гастроли, сбежали два верблюда и пони. Видеозаписи, на который видно, как животные гуляют по городу, опубликовали тамбовчане в социальных сетях. Позже животных поймали, от прогулки по городу они не пострадали.

Как сообщило РИА Новости, животные сбежали из цирка-шапито «Арена-Ягуар» утром 6 сентября. В их возвращении пришлось участвовать дрессировщику.

«Они пойманы, они на месте. Все нормально. С животными все хорошо, никто не пострадал. Они никому не причинили никакого вреда», — цитирует агентство представителя цирка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цирк
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить