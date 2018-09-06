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В помещении коммерческой структуры в Москве обнаружен склад оружия

Происшествия

Изъятые карабин и винтовка принадлежат ранее неоднократно судимому 56-летнему москвичу

Москва, 6 сентября 2018, 15:03 — REGNUM  На территории нежилого помещения одного из коммерческих предприятий на северо-востоке Москвы был найден склад с оружием. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам руководителя пресс-службы Юрия Титова, был задержан владелец помещения, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ведомстве отметили, что изъятые карабин и винтовка принадлежат ранее неоднократно судимому 56-летнему москвичу, работавшему в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в отношении 49-летнего жителя Челябинска, у которого нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку, было возбуждено уголовное дело.

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