В Красноярском крае действуют 17 лесных пожаров

Красноярск, , 14:43 — REGNUM В Красноярском крае 6 сентября горят леса на площади 73,2 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, в зоне контроля действуют 17 лесных пожаров — в Эвенкийском и Ермаковском районах. В авиационной и наземной зонах возгораний не зарегистрировано.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. По предварительным данным минлесхоза, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС из-за лесных пожаров. 5 сентября в регионе был зарегистрирован 21 лесной пожар на общей площади 73,3 тыс. га.

Напомним, власти региона имеют право не тушить лесные пожары в зоне контроля. Решение о нетушении принимает краевая комиссия по ЧС, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён.

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