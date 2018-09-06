Четверг, 6 Сентября 2018 года
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ЛНР: в бригадах ВСУ преступления приобрели систематический характер

Происшествия

Морально-психологическое состояние боевиков крайне низкое

ЛНР: в бригадах ВСУ преступления приобрели систематический характер
Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания
Казарменный преступник

Луганск, 6 сентября 2018, 14:40 — REGNUM  Украинские бригады в Донбассе остаются в неудовлетворительном морально-психологическом состоянии, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 6 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в 14-й, 53-й и 72-й бригадах ВСУ солдаты грубо нарушают воинскую дисциплину, а преступления приобрели систематический характер. Марочко подчеркнул, что ВСУ не могут обеспечить дисциплину в своих бригадах, поскольку в украинской армии процветает коррупция, воровство, пьянство, а также отсутствует удовлетворительное материально-техническое обеспечение.

Напомним, плачевное состояние украинской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) отмечали неоднократно. Низкое морально состояние боевиков приводит к небоевым потерям среди личного состава ВСУ.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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