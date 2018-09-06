ЛНР: в бригадах ВСУ преступления приобрели систематический характер

Луганск, , 14:40 — REGNUM Украинские бригады в Донбассе остаются в неудовлетворительном морально-психологическом состоянии, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 6 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в 14-й, 53-й и 72-й бригадах ВСУ солдаты грубо нарушают воинскую дисциплину, а преступления приобрели систематический характер. Марочко подчеркнул, что ВСУ не могут обеспечить дисциплину в своих бригадах, поскольку в украинской армии процветает коррупция, воровство, пьянство, а также отсутствует удовлетворительное материально-техническое обеспечение.

Напомним, плачевное состояние украинской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) отмечали неоднократно. Низкое морально состояние боевиков приводит к небоевым потерям среди личного состава ВСУ.