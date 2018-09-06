Родственники двух погибших защищают виновника громкого ДТП в Тюмени

Тюмень, , 15:29 — REGNUM Родственники погибших в резонансном ДТП с участием спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева не будут обжаловать приговор Тюменского городского суда. Их удовлетворили денежные компенсации, а также искреннее раскаяние председателя тюменского городского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, трагедия произошла ночью 25 июня 2018 года на автодороге Тюмень — Курган. При лобовом столкновении автомобилей Toyota Land Cruiser, которым управлял Дмитрий Еремеев, и Toyota Avensis погибли водитель и пассажир второй машины. В автомобиле спикера во спасение сработали подушки безопасности. Дмитрий Еремеев после аварии два месяца лечился в стационаре.

В ходе следствия спикер тюменского парламента подозревался в выезде на встречную полосу. Ему грозило от трёх до семи лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек.

Однако о прекращении уголовного преследования Дмитрия Еремеева в суде ходатайствовали следствие и родственники погибших. Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года назначил ему в наказание штраф в 160 тыс. рублей, даже не лишив его водительских прав.

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Жена пассажира, погибшего в резонансном ДТП, в интервью RT заявила, что не станет обжаловать приговор. И это говорит женщина, которая ждёт пятого ребёнка и осталась без кормильца.

Она сообщала, что получила от Еремеева денежную компенсацию в размере 800 тыс. рублей и уже отремонтировала дом. Дополнительных выплат от него она требовать не собирается. Финансовую помощь ей также оказала фирма такси, на котором ехал её муж.

«Депутат-то тоже не виноват. Я не думаю, что он хотел в больнице валяться столько времени. Тем более у него в машине, я читала в интернете, ехали три человека. И я протокол допроса читала», — говорит супруга погибшего водителя.

Женщина рассказала о тяготах жизни без мужа, когда не знаешь, как справиться с четырьмя детьми одной и кто тебя заберёт из роддома с малышом на руках. Она подчеркнула, что никто её не запугивал. Решение понять и простить она приняла самостоятельно, признавая, что ей будет сложно жить дальше без мужа. Что касается обеспечения детей, то женщина надеется на пенсию за потерю кормильца 8200 рублей в месяц на ребёнка. Сама она тоже подала документы на пенсию. И попросила журналистов больше не беспокоить её семью: «Хочу жить спокойно!»

Мать погибшего водителя такси тоже просит не тревожить её — публичное обсуждение, внимание прессы ей приносят дополнительные моральные муки. Говорит, что поверила в искреннее раскаяние Дмитрия Еремеева.

«Он не хотел причинить вред моему ребёнку. От этого никто не застрахован! Я понимаю, если бы это могло вернуть моего сына. Перемывать кости ему я не хочу. Сколько гнева, сколько грязи выливают на него! Я вообще в шоке просто. Если он политик, значит, его можно поливать грязью и унижать? Как мать я его простила», — стала защищать спикера тюменского городского парламента мать погибшего водителя.

Несмотря на прощение родственников погибших, председателя гордумы Тюмени не желает прощать широкая общественность, которая осуждает лёгкость наказания, выливая гнев в социальных сетях и СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Тюменской области 5 сентября обжаловала решение районного суда о прекращении дела в отношении Дмитрия Еремеева. В апелляционном представлении поставлен вопрос о возвращении дела на доследование.

Сам Дмитрий Еремеев обратился в СМИ с публичным обращением, где первым делом отметил, что нисколько не оправдывает себя. Лобовое столкновение двух «Тойот» произошло ночью при отсутствии освещения на трассе. У автомобиля погибших горела одна фара, что и ввело его, как водителя, в заблуждение. Мягкость приговора спикер думы Тюмени пояснил тем, что УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда.

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