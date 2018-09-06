Начата проверка по факту гибели людей на заводе в Тольятти

Тольятти, Самарская область, , 14:07 — REGNUM Началась проверка инцидента на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» в Тольятти, где во время пожара погибли двое рабочих. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области.

По предварительной информации, пожар вспыхнул во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом. В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия.

«Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в одном из цехов завода «Азот» в Кемерово во время ремонтных работ частично обвалилась кровля и начался пожар.

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