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В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину
Ashely Moreno
Задержание

Талдом, Московская область, 6 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу в Талдомском районе Подмосковья, сообщает 6 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Запрудня, где 34-летний злоумышленник открыл стрельбу и ранил 37-летнего мужчину.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Потерпевший находится в больницк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый находится под стражей.

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