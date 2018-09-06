В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину

Талдом, Московская область, , 14:07 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу в Талдомском районе Подмосковья, сообщает 6 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Запрудня, где 34-летний злоумышленник открыл стрельбу и ранил 37-летнего мужчину.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Потерпевший находится в больницк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый находится под стражей.

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