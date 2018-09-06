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После гибели рабочих при пожаре на заводе в Тольятти проводится проверка

Происшествия

Погибли двое рабочих

Тольятти, Самарская область, 6 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  По факту пожара на территории бывшего химзавода «Куйбышевфосфор», в результате которого погибли двое рабочих, проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

В ведомстве отметили, что рабочие погибли при производстве сварочных работ.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и причин, предшествующих инциденту.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о возгорании поступило в 12.14 по местному времени. В ликвидации пожара участвовали 20 человек в составе пожарно-спасательной группы и 6 единиц техники.

В МЧС предположили, что загорелась емкость с дизельным топливом с последующим разливом на площади около 200 кв метров.

Пожар был полностью ликвидирован в течение 20 минут.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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