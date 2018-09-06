Сторонник экстремистской организации осужден за хранение взрывчатки

Саратов, , 13:26 — REGNUM Житель Саратова, обвиняемый по пяти эпизодам за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также хранение и изготовление взрывчатых веществ получил 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 110 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Мужчина был задержан сотрудниками управления в ходе проверки его причастности к деятельности движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По месту жительства задержанного был проведен обыск. Сотрудники УФСБ изъяли патроны к нарезному огнестрельному оружию, снайперскую укороченную винтовку (СВУ), взрывчатые вещества, а также компоненты для их изготовления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, межрегиональное общественное движение «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в реестр НКО, которые запрещены на основании закона «О противодействии экстремистской деятельности» Министерством юстиции России в апреле 2018 года. Ранее Красноярский краевой суд признал организацию экстремистской.

Сторонники группы обвиняются в планировании поджогов и нападений на сотрудников полиции с целью провоцирования массовых беспорядков.

Организатор движения Вячеслав Мальцев, в отношении которого возбуждено дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», в настоящее время скрывается за рубежом.