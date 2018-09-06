Около 20 школьников госпитализированы в Татарии с симптомами отравления

Актанышский район, Татария, , 12:59 — REGNUM В больницу Актанышского района Татарии госпитализированы 20 школьников. Все дети являются учащимися школы с первого по шестой классы.

Состояние троих госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, тяжелая степень заболевания не зафиксирована, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в районе и минздрав республики.

По словам источника издания, дети могли отравиться или заразиться кишечной инфекцией.

В настоящее время всем обратившимся в лечебное учреждение оказывается необходимая медицинская помощь. Был проведен сбор анализов для исследования и определения причин заболевания.

«Результаты анализов будут готовы в ближайшее время», — подчеркнули в минздраве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле Арский районный суд в Татарии обязал бывшего директора казанбашской общеобразовательной школы выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей из-за отравления 44 детей в феврале 2018 года.

По данным прокуратуры республики, бывший руководитель образовательного учреждения знал о наличии у школьного повара симптомов кишечной инфекции, но не принял меры для предупреждения ее распространения.