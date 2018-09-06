В Тольятти при пожаре на химзаводе погибли два человека

Тольятти, Самарская область, , 12:44 — REGNUM Пожар на территории бывшего химзавода «Фосфор» в Тольятти ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12.14 по местному времени. На место происшествия выехали подразделения в составе 20 человек и 6 едини техники.

По данным ведомства, предположительно, загорелась емкость с дизельным топливом с последующим разливом на площади около 200 кв метров.

Через 20 минут после сообщения пожар был полностью ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается. Проводится оценка ущерба.

В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по региону Елену Шкаеву.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это уже третий пожар на заводах в Приволжском федеральном округе за неделю.

31 произошел взрыв с последующим возгоранием на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске. В результате погибли пять человек, четверо госпитализированы.

В Самарской области в этот же день при взрыве на авиазаводе ПАО «Кузнецов» погибли два человека.