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На Ставрополье пожилая женщина погибла, сжигая траву

Происшествия

Пенсионерка сжигала сухостой и не удержала равновесия

На Ставрополье пожилая женщина погибла, сжигая траву
stevepb
Огонь. Трава

Ставрополь, 6 сентября 2018, 12:40 — REGNUM  В Ставропольском крае 85-летняя женщина погибла, сжигая сухостой на своем огороде. В пресс-службе СУ СКР по региону 6 сентября сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели женщины.

Инцидент произошел утром 3 сентября. По предварительным данным, 85-летняя женщина на огороде рядом со своим домом сжигала сухостой. Потеряв равновесие, она упала в костер.

Соседи, увидевшие разгоревшееся пламя, попытались помочь женщине, вызвали экстренные службы. Пенсионерку доставили в реанимацию Труновской районной больницы, но врачи спасти ее не смогли: к вечеру женщина умерла от обширных ожогов.

Отметим, что МЧС ранее неоднократно заявляло о том, что сжигание сухостоя на территории дачных участков, на огородах крайне опасно — в сухую погоду это может привести к мгновенному распространению огня.

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Противопожарная безопасность
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