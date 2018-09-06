Теплоход из Чебоксар сел на мель на Оке

Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM В Нижегородской области сел на мель теплоход «Окский-44» из Чебоксар, сообщает «ПортНьюс». Инцидент произошёл на Оке, утром к судну подошёл плавкран.

Уточняется, что теплоход сел на мель на 2,5 км реки Ока. По неофициальным данным, это произошло 5 сентября после прохождения метромоста и выхода за левую кромку судового хода.

Теплоход вёз карбонатную породу. Экипаж судна состоит из девяти человек, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт. По данным издания, утром 6 сентября к теплоходу подошел плавкран и баржа.

Отметим, что ранее ЧП с судном из Чувашии произошло в августе 2015 года. Как сообщало ИА REGNUM, буксир с двумя баржами совершил наезд на два пришвартованных к берегу маломерных судна. В результате травмы получил местный житель, оказавшийся между лодками. В 2014 году около деревни Шульгино Марпосадского района (на 1218 км реки Волга). Буксир с речным песком в условиях сильного тумана и плохой видимости наехал носовой частью на защитное щебёночное покрытие газопровода у правого берега. С мели его сняли через несколько часов. При осмотре водолазами повреждений газопровода и сухогруза не обнаружено.