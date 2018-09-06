В Московской области задержана банда похитителей людей

Балашиха, Московская область, , 11:59 — REGNUM Пятеро уроженцев республики Ингушетия были задержаны в Подмосковье по делу о похищении двоих человек. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемые в Щелково «действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, посадили в автомобиль двух мужчин». После этого захваченных людей злоумышленники отвезли в Балашиху, «где, угрожая оружием, требовали от потерпевших денежные средства в размере 500 тыс. рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 млн рублей».

В СКР уточнили, что сотрудниками полиции были установлены и задержаны пятеро подозреваемых в данном преступлении. В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени расследуется дело банды вымогателей. Под стражу заключены четыре человека. Согласно инсайдам в прессе, речь идёт о банде вымогателей под руководством некоего Л., которая похищала бизнесменов в 2010—2012 годах.

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