Власти Афганистана уточнили число жертв взрывов в Кабуле

Кабул, 6 сентября 2018, 11:47 — REGNUM В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли 26 человек, еще 91 получил ранения, сообщает 6 сентября Интерфакс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 26 человек, 70 получили ранения.
Напомним, вечером 4 сентября в Кабуле прогремели два взрыва, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Среди жертв — два журналиста афганского телеканала Tolo News, а также полицейские и мирные жители.
Как сообщало ИА REGNUM, террористические атаки и нападения на полицейских, военных и мирных жителей в Афганистане происходят регулярно.
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