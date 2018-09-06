Власти Афганистана уточнили число жертв взрывов в Кабуле

Кабул, , 11:47 — REGNUM В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли 26 человек, еще 91 получил ранения, сообщает 6 сентября Интерфакс со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 26 человек, 70 получили ранения.

Напомним, вечером 4 сентября в Кабуле прогремели два взрыва, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Среди жертв — два журналиста афганского телеканала Tolo News, а также полицейские и мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, террористические атаки и нападения на полицейских, военных и мирных жителей в Афганистане происходят регулярно.

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