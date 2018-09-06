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Российские пограничники спасли пострадавших от тайфуна моряков из КНДР

Происшествия

В ближайшее время спасенные моряки будут возвращены на родину

Владивосток, 6 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  В Приморском крае пограничники спасли более 20 северокорейских моряков, пострадавших от тайфуна «Джеби», сообщили 6 сентября в региональном управлении ФСБ РФ.

«Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов — 23 человека — были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, одному из них понадобилась медицинская помощь. В ближайшее время спасенные моряки будут возвращены на родину.

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Отмечается, что от непогоды в приморских бухтах укрылись порядка 300 судов из КНДР и Южной Кореи, все они уже покинули российские территориальные воды.

Напомним, сильные ливневые дожди начались в Приморье в середине августа и идут ежедневно с разной интенсивностью. Тайфуны и циклоны не дают специалистам возможности вовремя справляться с ситуацией.

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