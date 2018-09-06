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Прорыв трубы у Финляндского вокзала Петербурга изменил движение транспорта

Происшествия

Без воды осталось несколько домов

Прорыв трубы у Финляндского вокзала Петербурга изменил движение транспорта
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Прорвало

Санкт-Петербург, 6 сентября 2018, 10:50 — REGNUM  Крупная коммунальная авария произошла утром 6 сентября у Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на площади Ленина. Вверх на несколько метров поднялся фонтан холодной воды из-за прорыва трубы. Без водоснабжения остались несколько зданий, пришлось изменить маршруты общественного транспорта.

Прорыв произошел на проезжей части площади Ленина у дома № 3. Вода из «фонтана» быстро залила асфальт, что затруднило движение транспорта и вызвало пробки на подъезде к площади.

Рядом с местом аварии находятся остановки автобусов. В связи с разливом воды посадка и высадка пассажиров маршрутов № 106,107,133 временно осуществляется не на восточном, а на западном проезде площади Ленина, сообщили в петербургском «Пассажиравтотрансе».

На месте ЧП работают аварийные бригады Водоканала, пока окончательно ликвидировать утечку воды не удается.

«Без воды остался дом на улице Комсомола, 37, пятиэтажка на площади Ленина, 3, и детский сад. Его питьевой водой уже обеспечили, сообщили в пресс-службе предприятия», — отмечает «Фонтанка».

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