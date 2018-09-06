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ВСУ нарушили перемирие в Донбассе: каратели выпустили 16 мин по ДНР

Происшествия

После нескольких дней относительной тишины ВСУ взялись за старое

ВСУ нарушили перемирие в Донбассе: каратели выпустили 16 мин по ДНР
Ministry of Defense of Ukraine
Украинский солдат стреляет из миномета

Донецк, 6 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Украинские войска 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 5 сентября в нарушение перемирия, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, 22 гранаты, а также вели обстрелы из стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Зайцево, Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Спартак, Саханка, Ленинское и Коминтерново. В Коминтерново в результате обстрела загорелась кровля одного дома.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует школьное перемирие, которое не соблюдается украинскими войсками.

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Артобстрелы республик Донбасса
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