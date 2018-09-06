ВСУ нарушили перемирие в Донбассе: каратели выпустили 16 мин по ДНР

Донецк, , 10:28 — REGNUM Украинские войска 17 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 5 сентября в нарушение перемирия, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм, одну мину калибра 82 мм, 22 гранаты, а также вели обстрелы из стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Зайцево, Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Спартак, Саханка, Ленинское и Коминтерново. В Коминтерново в результате обстрела загорелась кровля одного дома.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует школьное перемирие, которое не соблюдается украинскими войсками.