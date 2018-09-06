Четверг, 6 Сентября 2018 года
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В автоаварии под Воронежем погибли четыре человека

Происшествия

В числе погибших – пятилетняя девочка

В автоаварии под Воронежем погибли четыре человека
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
После катастрофы

с. Верхний Мамон, Воронежская область, 6 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  Четыре человека погибли в автоаварии в Верхнемамонском районе Воронежской области утром 6 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:00 на 697 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Dodge не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Freightliner, которым управлял 37-летний житель Владимирской области. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также три его пассажира — две женщины и девочка пяти лет. По данному факту полицейскими проводится проверка.

Отметим, что всего за последние сутки на территории региона зарегистрировано 140 ДТП, в семи ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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