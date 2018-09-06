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Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до девяти

Происшествия

Подземные толчки магнитудой 6,7 произошли на острове Хоккайдо в 03:12 по местному времени

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до девяти
Илья Питалев
Последствия землетрясения. Япония

Токио, 6 сентября 2018, 10:18 — REGNUM  В результате землетрясения на острове Хоккайдо в Японии погибли девять человек, сообщает 6 сентября NHK.

Ранее телеканал сообщал о четырех погибших. Еще пятерых нашли в поселке Ацума. Все они находятся в состоянии клинической смерти.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6,7 произошли на острове в 03:12 по местному времени, эпицентр находился на глубине 39 км, на 67 км северо-западнее города Саппоро. В настоящее время спасатели делают все возможное для ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщало иа регнум, 4 сентября по западу Японии прошел тайфун «Джеби», признанный самым сильным за последние 25 лет. Известно, что в результате непогоды погибли семь человек, еще 229 получили ранения.

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Землетрясения
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