В Прикамье произошёл крупный пожар в монастыре: есть жертва

Пермь, , 10:06 — REGNUM В Пермском крае в результате крупного пожара в монастыре погиб иеромонах Зосима (Оболдин). Сегодня, 6 сентября, прошла панихида по новопреставленному служителю церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Соликамской епархии.

По данным ГУ МЧС по региону, вечером 5 сентября на территории Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни произошел пожар. На тушение огня ушло 35 минут, удалось отстоять основные постройки. Не обошлось без человеческих жертв. Погиб иеромонах Зосима (Оболдин).

В Соликамской епархии отметили, что монастырь из-за пожара лишился благотворительной трапезной. Её здание сгорело полностью.