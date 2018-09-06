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В Прикамье произошёл крупный пожар в монастыре: есть жертва

Происшествия

Полностью сгорело здание благотворительной трапезной, погиб иеромонах

Пермь, 6 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  В Пермском крае в результате крупного пожара в монастыре погиб иеромонах Зосима (Оболдин). Сегодня, 6 сентября, прошла панихида по новопреставленному служителю церкви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Соликамской епархии.

По данным ГУ МЧС по региону, вечером 5 сентября на территории Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни произошел пожар. На тушение огня ушло 35 минут, удалось отстоять основные постройки. Не обошлось без человеческих жертв. Погиб иеромонах Зосима (Оболдин).

В Соликамской епархии отметили, что монастырь из-за пожара лишился благотворительной трапезной. Её здание сгорело полностью.

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