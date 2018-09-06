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Китай: флагман ВМС Филиппин покинул мель островов Спратли без вреда природе

Происшествия

Филиппинская сторона проинформировала Китай об аварии и поведала о своем плане спасения корабля

Пекин, 6 сентября 2018, 09:43 — REGNUM  Флагман ВМС Филиппин фрегат «Грегорио дель Пилар» покинул мель Южно-Китайского моря у островов Наньша (Спратли) ранним утром 6 сентября без следов вреда окружающей среде, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, сообщает газета China Daily.

После того, как филиппинское военное судно село ан мель 29 августа, Китай тесно наблюдал за происходящим и оставался на связи с властями Филиппин. Филиппинская сторона проинформировала Китай об аварии и поведала о своем плане спасения корабля.

После этого были проведены двусторонние консультации, где обсуждалась мера китайской помощи силами китайской береговой охраны, несущими службу на месте происшествия. Власти Филиппин выразили одобрение проявленным Китаем жестом доброй воли.

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