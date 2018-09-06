Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Землетрясение на Урале: в Катав-Ивановске снят режим ЧС

Происшествия

Но власти работают в режиме повышенной готовности

Землетрясение на Урале: в Катав-Ивановске снят режим ЧС
Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Катав-Ивановск, Челябинская область, 6 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  В пострадавшем от землетрясения южноуральском Катав-Ивановске снят режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас власти работают в режиме повышенной готовности. Предстоит восстанавливать здания и сооружения, которые пострадали от подземного удара.

Напомним, землетрясение силой 5,6 балла произошло рано утром 5 сентября. Эпицентр оказался в Катав-Ивановском районе. Вторая волна толчков прошла уже днём. Их сила была 4,5 балла.

Толчки ощутили в четырёх регионах Урала. Но больше всего досталось Челябинской области. А в Катав-Ивановском районе даже были повреждены здания.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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