В Киеве разбился гражданский вертолет

Киев, , 09:18 — REGNUM Гражданский вертолет разбился в Киеве на Трухановом острове, сообщает 6 сентября пресс-служба киевской полиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 07:00 6 сентября. По предварительным данным, крушение потерпел гражданский вертолет, принадлежащий частной фирме. В результате аварии пострадали двое человек, состояние их здоровья не уточняется.

Напомним, ранее в Сумской области разбился самолет Х-32 «Бекас». Легкомоторный самолет опрыскивал ядохимикатами сельскохозяйственные культуры, но в ходе работ неожиданно начал терять высоту. Пилот самолета погиб.

Также в апреле в Полтавской области потерпел крушение вертолет Ми-2, оба пилота не пострадали.

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