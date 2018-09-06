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В Киеве разбился гражданский вертолет

Происшествия

Два человека, находившихся в вертолете, не пострадали

В Киеве разбился гражданский вертолет
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Вертолёт

Киев, 6 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Гражданский вертолет разбился в Киеве на Трухановом острове, сообщает 6 сентября пресс-служба киевской полиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 07:00 6 сентября. По предварительным данным, крушение потерпел гражданский вертолет, принадлежащий частной фирме. В результате аварии пострадали двое человек, состояние их здоровья не уточняется.

Напомним, ранее в Сумской области разбился самолет Х-32 «Бекас». Легкомоторный самолет опрыскивал ядохимикатами сельскохозяйственные культуры, но в ходе работ неожиданно начал терять высоту. Пилот самолета погиб.

Также в апреле в Полтавской области потерпел крушение вертолет Ми-2, оба пилота не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сумской области на Украине разбился легкомоторный самолет

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Авиапроисшествия
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