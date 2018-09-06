В Хабаровском крае тайфун «Джеби» оставил без света 17 населенных пунктов

Хабаровск, , 09:04 — REGNUM В результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электричества остаются 17 населенных пунктов, сообщает 6 сентября пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, без электроснабжения остались населенные пункты в Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском районах. В настоящее время аварийные бригады ведут работы на линиях электропередачи для устранения нарушений.

Отмечается, что циклон смещается на север в сторону Охотского моря, сегодня там ожидаются осадки, местами сильные, а также усиление ветра на побережье до 30 м/с.

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Напомним, Хабаровский край оказался под властью мощнейшего за последние 25 лет тайфуна «Джеби», который принес разрушения и жертвы на побережье Татарского пролива. Испытания стихией не выдержали школы в свободных портах Ванино и Советская Гавань.

В Советской Гавани рухнула школьная кровля, двух школьниц увезла скорая помощь, в Ванино на женщину упало дерево. В населенных пунктах побережья Татарского пролива массово повалены деревья, в части домов отсутствует горячее водоснабжение.

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