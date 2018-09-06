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ВСУ заявили об одном убитом украинском солдате и трех раненых

Происшествия

В ЛНР заявляют, что украинские войска сознательно завышают потери

ВСУ заявили об одном убитом украинском солдате и трех раненых
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Убитый солдат

Киев, 6 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  Украинские войска отчитались об одном убитом солдате ВСУ и трех раненых за сутки 5 сентября, сообщает пресс-служба «операции объединенных сил» («ООС»).

Киевские боевики утверждают, что войска нарушали «школьное» перемирие и вели обстрел населенных пунктов Донбасса.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявляли, что генштаб ВСУ сознательно завышает свои потери, чтобы обострить ситуацию на фронте.

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После гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко 31 сентября войска Украины активизировались в Донбассе. По данным разведки ДНР, ВСУ готовят план по захвату востока Украины за пять суток. При этом добровольческие батальоны будут осуществлять зачистки на захваченной территории.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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