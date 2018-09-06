Двое туристов пропали во время сплава по реке в Иркутской области

Иркутск, , 08:25 — REGNUM В Иркутской области спасатели приступили к поискам двоих туристов, пропавших в ходе сплава по реке Иркут. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что поиски двоих мужчин ведутся в Слюдянском районе области силами Байкальского поисково-спасательного отряда.

«Родственники туристов, ушедших 2 сентября в поход-сплав по реке Иркут, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС подчеркнули, что туристы перед уходом на сплав не поставили в известность местные спасательные формирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в южной части Франции при сплаве по реке Ардеш пропали 18 туристов. По информации местных СМИ, экстремалы сплавлялись на каноэ по реке.

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