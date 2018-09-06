Житель Тувы, укусивший полицейского, сел в тюрьму на четыре года

Кызыл, , 08:15 — REGNUM В Туве 35-летний житель села Целинное признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина укусил полицейского и за это проведёт четыре года в колонии строгого режима.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, сельчанин ранее был судим за совершение тяжкого преступления. В марте 2018 года на улице Серена в селе Целинном мужчина во время препровождения его в пункт полиции для разбирательства укусил полицейского за кисть правой руки. В ведомстве уточнили, что сельчанин при этом был пьян. Страж порядка получил повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

Суд, назначая наказание, учёл и смягчающие, и отягчающие обстоятельства. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, но обвиняемый свою вину признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2018 года суд в Ульяновске приговорил 29-летнего местного жителя, укусившего полицейского за бедро, к двум годам колонии строго режима. Однако мужчина не только укусил стража порядка, но и ударил его по лицу, повалил на пол и нанёс ещё несколько ударов по плечу.

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