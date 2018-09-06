Более 50 беженцев с судна Diciotti сбежали из приемного центра в Италии

Рим, , 08:20 — REGNUM Более 50 беженцев, прибывших в Италию на борту патрульного судна Diciotti, сбежали из приемного центра. Об этом на своей странице в Twitter вечером 5 сентября сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«Более 50 мигрантов, высадившихся с Diciotti, так нуждались в защите, еде и крыше над головой, что решили сбежать и исчезнуть. Это еще одно подтверждение того, что не все, кто прибывают в Италию, — «скелетики, спасающиеся от войны и голода», — написал Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, 177 мигрантов из Африки высадились в Италии в конце августа после того, как ряд стран Евросоюза и международные организации оказали давление на Маттео Сальвини, отказывавшегося впускать их страну. Против Сальвини возбуждено следствие по делу о превышении служебных полномочий и незаконном ограничении свободы.

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