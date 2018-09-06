В Биробиджане родная дочь выгнала старика жить на автобусную остановку

Биробиджан, , 08:17 — REGNUM В столице ЕАО Биробиджане пожилой человек два месяца жил на автобусной остановке, потому, что его выгнала из дома родная дочь. Старика приютила областная больница, решается вопрос о восстановлении жилищных прав человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бытовой конфликт в самой обычной с виду биробиджанской семье всколыхнул всю область. Дочь вышла замуж и поселила в квартире свекровь. Пожилой отец — собственник квартиры — возмутился: он не хотел, чтобы в его дом вселяли посторонних людей. Начались ссоры. В результате дочь выгнала отца на улицу. Два месяца мужчина прожил на автобусной остановке.

Старик пожаловался участковому, свекровь выселили, но теперь пожилой мужчина не может вселиться в свою квартиру — дочь не пускает.

Сейчас пожилого человека приютила областная больница. Содействие в госпитализации оказала прокуратура ЕАО. Прокуроры решают вопрос о восстановлении жилищных прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года был уволен главный врач психоневрологического интерната в ЕАО, где за короткий период умерли сразу 10 пациентов. В лечебном учреждении произошла вспышка пневмонии, в ходе проверки был выявлен целый ряд серьезных нарушений.