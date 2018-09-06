В Новосибирске экстренно приземлился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Кемерово

Новосибирск, , 07:56 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Кемерова в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске. Об этом сообщила 6 сентября пресс-служба аэропорта «Толмачёво».

Отмечается, что рейс авиаперевозчика «Аэрофлот» совершил посадку в 09:03 местного времени (05:03 мск) по решению экипажа.

«Самолёт запросил посадку по решению экипажа. Точную причину мы не знаем», — цитирует слова представителя пресс-службы портал «Новосибирск Онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября через пять минут после взлета из аэропорта в Москве в пассажирский самолет авиакомпании «Нордстар», следовавший из Москвы в Норильск, ударила молния. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет благополучно долетел до Норильска и совершил посадку в штатном режиме.

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