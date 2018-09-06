В Кемерово опечатали кинотеатр в ТЦ, где до сих пор ведётся реконструкция

Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемерово судебные приставы на время запретили эксплуатацию части торгового центра «Рио», где ранее был открыт кинотеатр. Ограничения наложены из-за отсутствия документов, разрешающих ввод здания в эксплуатацию, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

Как уточнили в кемеровском УФССП, несмотря на то, что реконструкция здания ещё не закончена, в августе на втором этаже ТЦ для посетителей открыли кинотеатр на три кинозала по 84 посадочных места.

«В связи с тем, что заключение о соответствии реконструированного объекта не выдавалось, для посетителей и работников возникла реальная угроза жизни и здоровью, — отмечают в ведомстве. — Судебный пристав-исполнитель опечатал реконструируемую часть второго этажа. Данный объект будет закрыт для посетителей и сотрудников ТЦ до устранения выявленных нарушений».

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл пожар, в котором погибли 60 человек. После трагедии в торговых центрах во всех регионах страны начались проверки пожарной безопасности. Она показала, что половина ТЦ работает с нарушениями.

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