В Техасе установили личность мужчины, протаранившего на внедорожнике здание

Даллас, США, , 07:37 — REGNUM В городе Далласе (штат Техас) сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который 5 сентября на внедорожнике врезался в здание. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, мужчина, которого подозревают в желании совершить нападение на сотрудников СМИ, страдает от психических расстройств.

Отметим, что в здании, которое протаранил мужчина, располагается студия телеканала Fox News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Далласе мужчина на внедорожнике врезался в здание, в котором располагается студия Fox News.

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