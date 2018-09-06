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В Техасе установили личность мужчины, протаранившего на внедорожнике здание

Происшествия

В здании, которое протаранил мужчина, располагается студия телеканала Fox News

Даллас, США, 6 сентября 2018, 07:37 — REGNUM  В городе Далласе (штат Техас) сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который 5 сентября на внедорожнике врезался в здание. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

По предварительным данным, мужчина, которого подозревают в желании совершить нападение на сотрудников СМИ, страдает от психических расстройств.

Отметим, что в здании, которое протаранил мужчина, располагается студия телеканала Fox News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Далласе мужчина на внедорожнике врезался в здание, в котором располагается студия Fox News.

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Происшествия в США
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