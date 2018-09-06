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В Греции четверых украинских моряков осудили на 25 лет тюрьмы

Происшествия

Моряки перевозили нелегальных мигрантов

Афины , 6 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  Шестеро украинских граждан были осуждены в Греции за перевозку нелегальных беженцев, сообщает 6 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, осужденные были моряками на трех суднах, которые были задержаны греческой полицией. Двое жителей Украины получили по 1,5 года лишения свободы, четверо — 25 лет тюремного заключения.

Отмечается, что относительно небольшой срок один из моряков смог получить, потому что сам вызвал полицию, когда его начали заставлять перевозить нелегальных мигрантов. За каждого нелегального мигранта в Греции дают по 10−15 лет тюрьмы, но не больше 25 лет.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что в Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков.

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