В Греции четверых украинских моряков осудили на 25 лет тюрьмы

Афины , , 07:25 — REGNUM Шестеро украинских граждан были осуждены в Греции за перевозку нелегальных беженцев, сообщает 6 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, осужденные были моряками на трех суднах, которые были задержаны греческой полицией. Двое жителей Украины получили по 1,5 года лишения свободы, четверо — 25 лет тюремного заключения.

Отмечается, что относительно небольшой срок один из моряков смог получить, потому что сам вызвал полицию, когда его начали заставлять перевозить нелегальных мигрантов. За каждого нелегального мигранта в Греции дают по 10−15 лет тюрьмы, но не больше 25 лет.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что в Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков.