Два человека стали жертвами землетрясения в Японии

Токио, , 07:18 — REGNUM В результате землетрясения на острове Хоккайдо в Японии погибли два человека, 143 пострадали, еще 38 числятся пропавшими без вести, сообщает 6 сентября NHK.

Подземные толчки магнитудой 6,7 произошли в 03:12 по местному времени, эпицентр находился на глубине 39 км, на 67 км северо-западнее города Саппоро.

По данным телеканала, в настоящее время спасатели делают все возможное для ликвидации последствий землетрясения, из-за которого порядка 3 млн человек остались без света. Кроме того, в регионе закрыт международный аэропорт, все рейсы отменены.

Напомним, 4 сентября по западной части Японии ударил тайфун «Джеби» — самый сильный за 25 лет. Уже известно о семи погибших, еще 229 человек получили ранения. По сообщению японской газеты «Асахи Симбун», более 2 миллионов жителей в 13 префектурах ждет эвакуация.

В префектурах Фукуи, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара и Вакаяма были лишены электричества более миллиона домов. Из-за тайфуна был затоплен и международный аэропорт Кансай в Осаке.

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