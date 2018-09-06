В Якутии утилизировали опасную «Сайру» санкт-петербургского производства

Якутск, , 06:17 — REGNUM Консервированную «Сайру», ставшую причиной массового отравления жителей Якутии, утилизировали. Уничтожено было 2734 банки этих консервов, произведённых в Санкт-Петербурге ООО «Производственная компания Пищевик», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Якутии.

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В надзорном ведомстве пояснили, что с реализации утилизированные консервы были сняты в результате санитарно-эпидемического расследования случаев пищевой токсикоинфекции среди жителей региона. Взятые пробы «Сайры» по микробиологическим показателям не соответствовали требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в больницу Усть-Алданского района Якутии с признаками отравления были госпитализированы 13 человек, в том числе дети. Все заболевшие ели консервы «Сайра». Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в ходе расследования установили, что технология производства рыбных консервов ООО «Производственная компания Пищевик» нарушалась, а санитарное содержание помещений, где они изготавливались, было неудовлетворительным. Компании временно запретили производить продукцию.

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