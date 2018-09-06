На водоёмах Хакасии с начала года погибли 14 человек

Абакан, , 05:58 — REGNUM В Хакасии с начала 2018 года зарегистрировано 18 происшествий на водоёмах, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В результате происшествий на водоёмах в регионе погибли 14 человек, спасены — 13 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на пожарах в Хакасии с начала текущего года погибли 24 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии с начала года на пожарах погибли 24 человека