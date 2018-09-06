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На водоёмах Хакасии с начала года погибли 14 человек

Происшествия

Спасены 13 человек

На водоёмах Хакасии с начала года погибли 14 человек
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На водоёме

Абакан, 6 сентября 2018, 05:58 — REGNUM  В Хакасии с начала 2018 года зарегистрировано 18 происшествий на водоёмах, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В результате происшествий на водоёмах в регионе погибли 14 человек, спасены — 13 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на пожарах в Хакасии с начала текущего года погибли 24 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии с начала года на пожарах погибли 24 человека

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Происшествия на воде
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