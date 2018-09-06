В сахалинском Макарове введён режим ЧС для устранения последствий «Джеби»

Южно-Сахалинск, , 05:38 — REGNUM В сахалинском Макаровском районе введён режим ЧС для устранения последствий мощного тайфуна «Джеби». В районе закрыты школы, разрушены сходом селей дома, нет воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Макаровский район принял на себя основной удар «Джеби». Из-за переувлажнения склонов здесь сошли более 10 селевых потоков, разрушивших железнодорожное сообщение между югом и севером острова Сахалин, оставив без водоснабжения весь район.

Из-за схода селей на участке Макаров — Лермонтовка прервано дорожное сообщение, произошло скопление порядка 30 автомобилей, пострадавших нет. Связь с водителями МЧС держит по телефонам, расчистку дорожного полотна планируют завершить в четверг, 6 сентября, до конца дня.

В Макаровский район направлена аэромобильная группировка МЧС России. Она включает 22 специалиста и 3 автомобиля повышенной проходимости. В районе работает противопожарная служба Сахалинской области. Специалисты обследуют автотрассы, на которые сошли селевые потоки, помогают водителям и пассажирам оставшихся на трассах автомобилей добраться до населённых пунктов.

60 человек заняты восстановлением размытых участков железнодорожного полотна.

Разрушен мост через реку Осиповку в Макаровском районе, на 203-м километре трассы, ведущей в Южно-Сахалинск. К вечеру 6 августа здесь планируется разобрать завалы, затем приступить к ремонтным работам.

Тайфун разрушил тело плотины водохранилища. Это привело к значительным перебоям в водоснабжении района. Воду возят цистернами из ближайшего населённого пункта. А уже завтра в магазины Макаровского района поступит около 1,5 тыс. тонн бутилированной воды. Чтобы избежать распространения инфекций, вода, которую будут раздавать из цистерн, пройдёт двойное хлорирование.

Созданной специальной комиссии министерства ЖКХ региона предстоит оперативно оценить ущерб, причинённый стихией плотине, и найти технические решения по её восстановлению. В целом по Сахалинской области в ликвидации последствий циклона задействованы 730 специалистов и 267 единиц техники. Основные усилия сосредоточены на восстановлении водоснабжения, электроснабжения, расчистке дорог от грязевых потоков и вывозу упавших деревьев.

ИА «Сахалин.Инфо публикует сообщения своих читателей из Макаровского района. Люди жалуются на то, что все улицы в иле и грязи, их сейчас пытаются очистить. Один из читателей уверен, что в сходе селей виноваты разработчики карьера, где добывали скальный грунт. Во время сильного ливня котлован переполнился, одна из его стенок не выдержала, вода хлынула на улицы Макарова.

Разрушения на фото, которые присылают жители Макарова в редакцию регионального издания, просто чудовищны: дома буквально искорёжены тайфуном, тонны грязи и ила на улицах вперемешку с поваленными, вырванными с корнем деревьями.

На одной из улиц Макарова, по словам читателей, живёт семья с грудным ребёнком, которые не могут теперь даже выйти из дома, потому что дверь заблокирована, на другой улице живёт инвалид I группы, которому каждый день нужно ездить на капельницы, но он также не может выбраться из дома. Люди жалуются, что со вчерашнего дня не могут дозвониться до администрации. Дозвонились до Единой диспетчерской службы в Южно-Сахалинск, но там им ответили, что пока не до них, поскольку город нужно привести в порядок.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби» стал самым мощным за последние 25 лет. Он натворил много бед в Японии — там разрушены здания, размыты дороги, есть человеческие жертвы. В Приморье тайфун особых проблем не создал, ограничившись сильными ливнями. В Советской Гавани Хабаровского края сильным ветром сорвало кровлю со школы, пострадали два ребёнка, они госпитализированы. В Ванино Хабаровского края залита водой кровля крупнейшей школы, школа не работает. Строители не успели отремонтировать школу к 1 сентября. Кровля до сих пор дырявая. Школа закрыта. Также в Ванино вырванное ветром дерево упало на женщину с маленьким ребёнком. Малыш не пострадал, судя по всему, его как-то успела спасти мама, которая приняла весь удар на себя. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный врач Центральной районной больницы Ванино Сергей Маслов, у женщины очень тяжелая травма:

«Мы ждём вертолёт, чтобы отправить её в Хабаровск, но перевал закрыт — нет погоды. Бригада врачей уже сидит в вертолёте, готовая каждую секунду вылететь, как только дадут добро метеорологи».