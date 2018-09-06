На Ямале насиловали двухлетнюю девочку на глазах у полиции

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 06:05 — REGNUM На Ямале 19-летний молодой человек обвиняется в изнасиловании двухлетней девочки. Он был пойман полицейскими в момент преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Согласно материалам дела, изнасилование произошло ночью 14 июня 2018 года в городе Надым. Молодая женщина пришла в гости со своей двухлетней дочерью. Компания распивала спиртное. Расходиться по домам стали за полночь. Знакомые вызвались проводить женщину с коляской. По дороге компания решила зайти в магазин. Женщина попросила присмотреть за спящей дочкой одного из провожатых. Тот сразу же укатил коляску со спящей девочкой во двор и там совершил изнасилование малолетнего ребенка. Его поймали полицейские, которых вызвала на поиски ребёнка мать. Отмечается, что задержание произошло в момент совершения преступления.

Дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») отправлено в суд.