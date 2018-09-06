Тысячи человек оказались заложниками ливней в аэропорту на юго-западе Китая

Чэнду, Китай, , 04:19 — REGNUM Около 9 тыс. человек застряли в аэропорту города Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань на юго-западе страны, в связи с мощными ливнями, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Начавшиеся ранее ливни серьезно усилились к 10:30 по местному времени 5 сентября, что привело одновременно к закрытию обеих взлетно-посадочных полос. В общей сложности к обеду того же дня по местному времени 34 рейса были отменены, 98 отложены и 30 вынуждены были сесть в других аэропортах, приведя к тому, что 9 тыс. пассажиров оказались «заложниками» в аэропорту.

Отметим, что лето 2018 года стало крайне дождливым в провинции, когда циклоны и тайфуны идут один за другим. Метеорологи предупреждают о потенциальных катастрофах природного характера, к которым могут привести сильные дожди.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни тысяч человек пострадали от ливней на юго-западе Китая, есть погибшие